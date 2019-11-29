Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о инвестиционной привлекательности небоскребов.

Небоскребы традиционно ассоциируются с башнями, в которых много людей. Даже жилые высотки часто называют «муравейниками», и это вполне объяснимо: в большинстве из них количество квартир, но чаще апартаментов превышает показатель в тысячу лотов. А это значит, что соседей будет много. Впрочем, современные технологии и планировочные решения помогают справиться и с этим моментом. Брокеры говорят, что даже небоскреб теперь может быть клубным проектом. Они позиционируются себя как объекты премиального и даже элитного сегмента, в которых камерность является одним из основополагающих критериев оценки.

По данным компании «Метриум», в Москве сейчас ведутся продажи более чем в 50 жилых и апартаментных комплексах. В их состав входят высотные дома, в том числе настоящие небоскребы, высотная отметка которых на уровне 100 м и выше. Но объекты, которые находятся немного ниже, тоже порой называют небоскребами, хотя это и не соответствует принятой во всем мире классификации. Таких в городе строится 14, их высота по документам — до 99 м. Но с земли эта визуальная разница не ощутима. И только в четыре высотных проектах запроектировано менее 500 лотов — вот их и называют клубными небоскребами. В остальных доходит до 3000.

Многие девелоперы зачастую стараются сделать высотность своих проектов максимально возможной для того, чтобы, как говорится, выжать все из участка. Больше квартир — больше прибыли. При грамотном зонировании территории и увеличении пропускной способности лифтов жители в принципе могут даже и не заметить огромного количества соседей. Но большой объем лотов в рамках одного проекта значительно снижает инвестиционную привлекательность недвижимости. В более камерных небоскребах эта проблема не так существенна.