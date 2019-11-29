Мокрый снег и гололед прогнозируют в Нижегородской области с первых дней декабря

Резкое изменение погоды ожидается в Нижегородской области с первых же дней декабря. Зима настанет не только по календарю.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

По ее словам, рабочая неделя завершится без существенных осадков, фон атмосферного давления останется высоким. В субботу местами прогнозируются небольшие осадки, поскольку антициклон будет отходить на восток. Температура воздуха в последний день ноября будет достаточно высокой: термометры покажут от -3 до +2 градусов, но ощущение дискомфорта будет вносить порывистый юго-восточный ветер.

А вот в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют изменение погоды. К нашим районам приближается активный атмосферный фронт. Поэтому ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, налипание мокрого снега, гололед, не исключены метели и снежные заносы на дорогах. Температура воздуха в течение суток 0 -5 градусов, а к понедельнику – понижение в ночные часы до -5 -10 градусов, при прояснениях до 11-13 градусов мороза. Днем в понедельник и во вторник -3 -8 градусов. После прохождения фронта на земле сформируется снежный покров, но это не гарантия, что он останется в зиму.

В Управлении МЧС по Нижегородской области предупредили о возможном увеличении травматизма из-за падения на льду, а также о возрастании вероятности ДТП и возможных нарушениях в работе транспорта.