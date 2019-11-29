В городской думе Краснодара седьмого созыва будет на четыре депутата больше 39 парламентариев будут избирать по одномандатным округам и 13 — по партийным спискам

В городской Думе седьмого созыва количество депутатов увеличится - их будет 52, а не 48, как ранее. Такое изменение в Устав краевого центра принято на 87 заседании городского парламента. 39 парламентариев будут избирать по одномандатным округам и 13 — по партийным спискам.

В настоящие время в городской Думе 48 народных избранников, из них по одномандатным округам избраны 36 человек, по партийным спискам — 12 человек.

«Мы уже обсуждали предлагаемые изменения численности депутатов, проект изменений был опубликован, 8 ноября прошли публичные слушания, в ходе которых поступили предложения и замечания. Подавляющее число тех, кто принял участие в обсуждении, в том числе представители ведущих политических партий, высказались за увеличение численности депутатов. Теперь мы вносим изменения в Устав и закрепляем эту норму, которая будет действовать на выборах следующего созыва», — сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

Он также отметил, что увеличение депутатского корпуса на четыре человека, прежде всего, связано с тем, что по сравнению с 2015 годом, когда проходили предыдущие выборы в городскую Думу, население Краснодара, и, соответственно, численность избирателей, существенно выросла.

Руководитель общественной организации «Помоги городу» Елена Шувалова написала на своей странице в Facebook, что призывает общественников и активистов идти на выборы. «Есть гипотеза , что в этот раз застройщики не будут сильно заинтересованы в продвижении своих кандидатов. Мне сообщили сведущие в политике люди, что в настоящее время около 90 процентов членов нынешней Думы - это именно люди, представляющие интересы застройщиков (не подпишусь под достоверностью этого факта, но есть и такое мнение). Многие горожане уже знают что мы формируем сеть локальных сообществ, которые могли бы развивать свои территории, создаём локальные общественные советы "Помоги Городу". На мой взгляд, лидеры этих сообществ реально представляют интересы горожан, работают каждый день над решением вопросов территории, на которой они проживают и стараются объединить жителей для создания парков и скверов, решений вопросов с мусором и тротуарами, ливневками и детскими садами. Они следят за тем, чтобы не вырубали деревья и не строили новые незаконные многоэтажки. По моему, это реальные кандидаты на работу в Думе. Может попробовать в этот раз и получится?», - написала госпожа Шувалова.

Елена Рыжкова