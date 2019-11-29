«Государство пытается выстроить доверительные отношения с гражданами»

О том, как правильно оценить вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона, — руководитель Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктор Большаков.



Беседовал Андрей Репин

— Виктор Алексеевич, Нижегородская область с 1 января 2020 года станет одним из регионов, где будет реализован проект по регистрации самозанятых и уплате ими налогов. Поясните, пожалуйста, какие цели и задачи у этого новшества.

— Новый специальный режим называется налогом на профессиональный доход и предназначен для тех, кто раньше никогда не платил никаких налогов. То есть это граждане, которые оказывают услуги, например занимаются репетиторством, уборкой помещений, сдают свое жилье и т.д. Это достаточно широкая категория людей, которая не имеет работодателей и наемных работников. Минфин РФ оперирует цифрой в 20 млн человек, когда говорит о той части работоспособного населения, которая не осуществляет никаких выплат в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и бюджеты разных уровней. Понятно, что все они чем-то занимаются, но в силу небольшого масштаба своей деятельности не привлекают к себе внимания налоговых органов, и никакой ответственности для них не наступает. Однако такие граждане обязаны платить налог на доход физических лиц (НДФЛ) — 13%. Чтобы помочь таким предпринимателям легализоваться, и вводится новый налоговый режим. Если доход гражданина не превышает 2,4 млн в год и он оказывает услуги физическим лицам, ставка налога для него будет составлять 4%, если он работает с юридическими лицами — 6%. Процедура уплаты налога максимально упрощена. Для регистрации в качестве самозанятого необходимо просто установить приложение «Мой налог» и за несколько минут пройти идентификацию. Можно к этому приложению привязать банковскую карту, с которой налог будет списываться в автоматическом режиме. Особенно удобно это для молодежи, которая не любит связываться с разными формами отчетности, но не может жить без смартфона.

С 2021 года ЕНВД будет отменен. В связи с этим хотелось бы обратиться к предпринимателям, чтобы они не затягивали процесс и сейчас задумались о выборе другого подходящего режима налогообложения

— Существуют ли какие-то целевые показатели по тому, сколько самозанятых должно быть зарегистрировано в Нижегородской области? Будет ли это добровольная регистрация или будет применяться практика принудительного включения в реестр?

— Идеология проекта в том, чтобы избежать фискального эффекта. У нас нет цели выявить предпринимателя и ободрать его как липку. Наша задача — дать людям возможность почувствовать себя гражданами этой страны и, раз уж они в ней живут, принять участие в расходах на ее содержание. При этом государство берет на себя обязательства не менять правила игры в ближайшие 10 лет. Для новейшей экономики России это имеет большое значение — прежде такого не было. Государство пытается выстроить доверительные отношения с гражданами. Они получают не только возможность легализовать бизнес, но и доступ к программам господдержки.

— Насколько велика вероятность, что предприятия будут официально увольнять своих сотрудников и оформлять их как самозанятых?

— Это будет уклонением от уплаты налогов. Чтобы избежать подобных ситуаций, еще на стадии обсуждения закона в него были внесены специальные ограничения, например, компания не может нанять на работу самозанятого, если предыдущие два года он был ее работником. Когда законопроект только появился, в предпринимательской среде стали появляться идеи сделать всех сотрудников самозанятыми и платить НДФЛ по ставке 4% или 6%. Подобные идеи могут выдвигать только дилетанты. Все это мы уже проходили в ситуации с единым социальным налогом. Доказать, что отношения между предпринимателем и сотрудником носят трудовой, а не гражданско-правовой характер, не составляет труда. Мы к этому готовы морально, методологически и технологически. И если предприниматель идет на такие шаги, значит, он делает это умышленно. И в этой ситуации он делает хуже сам себе.

— В сентябре в Налоговый кодекс была внесена поправка об уплате налога на имущество, которая позволяет взимать налог с кадастровой, а не остаточной стоимости любого недвижимого имущества компаний. Ждет ли региональный бизнес повышение налогов, а местные бюджеты — увеличение поступлений по налогу на имущество?

— Нижегородская область была одним из первых регионов, где физические лица стали платить налог на недвижимое имущество исходя из его кадастровой стоимости. Для юридических лиц ситуация аналогичная, но налогом облагались не все объекты недвижимости. Их перечень ежегодно формируется региональным министерством имущества и публикуется на его официальном портале. По всем объектам, включенным в этот список, налог платится исходя из кадастровой стоимости по ставке 2%. До недавнего времени это касалось зданий административного и торгового назначения. Вносимые изменения позволят включить в перечень объекты незавершенного строительства. Это расширит налогооблагаемую базу, хотя и не окажет каких-то серьезных влияний на экономику региона. Прежде всего потому, что не так давно движимое имущество было освобождено от налогообложения. Просто идет тонкая настройка действующего законодательства. Также нововведение поможет стимулировать застройщиков на скорейшее завершение строительства.

— В начале октября говорилось о том, что с 2020 года планируется поднять ставки по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Сначала звучали цифры, что ставка повысится на 5%, потом комитет по бюджету и налогам Госдумы предложил ограничить повышение уровнем инфляции на 3,8%. Ждет ли малый бизнес повышение ставок ЕНВД со следующего года?

— Изначально ЕНВД вводился как временная мера, направленная на те виды деятельности, где 10 лет назад было трудно определить реальный доход и высчитать налог. На сегодня это остается самой предпочтительной формой налогообложения с точки зрения налоговой нагрузки. У тех, кто пользуется ЕНВД, налоговая нагрузка составляет менее 1%, то есть со 100 руб. дохода они платят рубль налогов. Сейчас, когда вся страна перешла на онлайн-кассы, мы видим всю розницу в режиме реального времени и понимаем, что этот налоговый режим устарел. Поэтому с 2021 года ЕНВД будет отменен. В связи с этим хотелось бы обратиться к предпринимателям, чтобы они не затягивали процесс и сейчас задумались о выборе другого подходящего режима налогообложения. На 2020 год Минэкономразвития РФ повысил коэффициент-дефлятор, необходимый для ежегодной индексации ЕНВД, с 1,915 до 2,009. В результате для некоторых налогоплательщиков налог увеличится на 4,9%.

— В Нижегородской области с начала 2019 года количество предприятий, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, сократилось на 5,8 тыс., по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Реестр субъектов МСП формируется один раз в год, и попасть в него предприниматель или предприятие могут в зависимости от того, какую отчетность они сдают в ФНС и насколько коррект­но она составлена. Если они этого не делают или делают с ошибками, в реестр не попадут, не получат доступ к программам господдержки и не смогут участвовать в госзакупках. Количество предпринимателей, допустивших такие ошибки и не попавших в реестр, исчисляется в Нижегородской области сотнями. Поэтому судить об общем количестве субъектов МСП только по цифрам реестра не корректно. Но гораздо важнее, что речь идет только о тех, кто ведет реальную деятельность, имеет сотрудников, сдает отчетность и платит налоги. В иных случаях компания является только записью в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, никакой роли в экономике региона она не играет. В Нижегородской области из 80 тыс. зарегистрированных предпринимателей отчетность не сдают около 15 тыс. Пока мы не можем принудительно исключить их из реестра, как исключаем юрлица. Но в 2020 году такая возможность у ФНС появится, и таких мнимых предпринимателей начнут массово лишать статуса. Поэтому только по количеству субъектов МСП судить о положении малого бизнеса в регионе я бы не стал. Есть более интересные показатели, например доля субъектов МСП в общем объеме налогов, поступивших в бюджет. Например, по данным за 2015 год, общие поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации от Нижегородской области составляли 155 млрд руб. Доля малого и среднего бизнеса в этой сумме достигала 23%. По итогам 2018 года общие поступления в бюджет составили 208 млрд руб., а доля МСП выросла до 32,2%. Судя по цифрам, эта часть нашей экономики растет.