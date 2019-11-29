Российскому бизнесу вспомнили 90-е Чего предприниматели боялись 30 лет назад и что их пугает сейчас

Вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 90-х. Так считает больше половины предпринимателей, опрошенных PwC совместно с аналитическим центром НАФИ. Если раньше бизнесмены боялись за свою жизнь и безопасность близких, то сегодня среди главных опасений называют риск попасть в тюрьму и потерю репутации.

“Ъ FM” спросил российских предпринимателей, которые начинали бизнес 30 лет назад, согласны ли они с результатами опроса.

Гендиректор компании «НДВ-Групп» Александр Хрусталев: «В 90-х годах были бандиты, которые понимали все по понятиям, можно было договориться. И бизнес велся, не было никаких нарушений. Сейчас договориться с полицией, местным комитетом или прокуратурой опасно и сложно. С одним можно договориться, второй придет. Слишком много служб, которые могут вмешаться в вашу деятельность». Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили: «Когда мы были молоды, было, конечно, легче, и тогда другими глазами смотрели на все. Ходили по тонкому льду. Но те сюрпризы были связаны с борьбой за выживание, сегодняшние сюрпризы — это непонятно как бороться и с чем бороться. Мы всегда просили установить правила игры, чтобы можно было окрепнуть, идти дальше, но они все время меняются». Президент сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрий Несветов: «В 90-е годы специальных механизмов, регулирующих экономические условия, в стране не было. Частный бизнес в значительной мере был вне закона или не вполне ему соответствовал. Потому что соответствующих нормативных механизмов тогда еще не было. Сегодня ситуация ровно обратная. Этих регуляторных механизмов чрезвычайно много, как и ограничений, поэтому эта ситуация, слабо сравнимая с 90-ми. Но динамика отрицательная».

В опросе НАФИ также участвовали предприниматели моложе 40 лет. Больше половины из них уверены, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-е. С чем связан их пессимизм?

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев считает, что сегодня предприниматели зачастую не видят перспектив для развития бизнеса: «Тогда люди жили перспективой: вот оно новое — рыночная экономика – понятно, к чему мы идем. Сейчас высокая неопределенность, экономика вроде растет, а вроде нет.

Государство не выполняет свои обязательства. Налоговую нагрузку сколько раз обещали не повышать, а вот вам НДС.

Принимаются решения, которые совершенно не учитывают настроения в обществе, я имею в виду повышение пенсионного возраста. Неопределенность — это сдерживание в том числе предпринимательских амбиций и активности».

56% участников опроса НАФИ все же верит в развитие российского бизнеса в ближайшие 30 лет. Однако около 40% респондентов полагает, что он останется в таком же состоянии или будет деградировать.

Илья Сизов