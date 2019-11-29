«Развитие предпринимательства должно стать национальной идеей»

Почему развитие малого и среднего бизнеса — это больше, чем нацпроект, рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.



Беседовал Андрей Репин

— Павел Михайлович, как вы оцениваете ситуацию с развитием малого и среднего бизнеса?

— Сейчас и федеральные, и региональные власти стремятся вывести бизнес из тени. Этому посвящена и работа по внедрению онлайн-касс, и борьба с обналом и фирмами-однодневками. Появились новые рычаги и у налоговой службы: ФНС инициирует закрытие компаний, которые просто числятся в реестре предприятий, не ведя никакой деятельности. Кроме того, усиливается контроль со стороны надзорных органов. Все это заставляется задуматься тех, кто работает в тени, и вести бизнес легально или закрыть фирму.

К сожалению, пока не в полной мере реализована инициатива президента не распространять на предпринимателей действие ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и рекомендации пленума Верховного суда РФ не помещать предпринимателей в СИЗО на время следствия.

Программ, действительно, много, но я бы хотел, чтобы при формировании мер господдержки федеральный центр слышал регионы. У минпрома Нижегородской области есть информация, какие именно программы господдержки пользуются спросом, а какие расходятся с большим трудом

Непростой период у застройщиков, что связано с переходом на эскроу-счета, которые были введены для защиты прав дольщиков. К середине 2019 года банки должны были адаптироваться, научиться работать с застройщиками по новым правилам, а застройщики должны стать более прозрачными, чтобы банки могли их кредитовать. Пока этот механизм еще не отлажен до конца. В то же время нужно отметить, что в регионе диверсифицируется структура малого и среднего бизнеса, растет оборот предприятий, а вместе с этим налоговые поступления.

— В Нижегородской области нередки случаи, когда предприниматели оспаривают контракты, проведенные по федеральному закону №144 на муниципальном уровне. С чем это связано и как снизить количество жалоб и отмененных закупок?

— По федеральному закону №144 основным критерием отбора участников является цена, а не порядочность предпринимателя, срок работы компании на рынке или наличие профессионального опыта. В итоге на рынок приходят компании, которые предлагают наименьшую цену и либо скрываются, взяв предоплату, либо выполняют работу так, что потом ее необходимо переделывать. Все помнят истории нижегородских купцов и промышленников, которые долгие годы активно работали, поставляя для нужд государства, лес, металл, зерно. Они дорожили своим именем и репутацией, потому что именно это было основным критерием при заключении крупных контрактов. Нам необходимо кардинально менять критерии отбора поставщиков на выполнение госзаказа. Если этого не сделать, страдать будут и власть, и законопослушные предприниматели, и обычные граждане.

— В Нижегородской области действуют разные виды программ господдержки предпринимательства. Хватает ли этих мер или необходимы новые?

— Программ, действительно, много, но я бы хотел, чтобы при формировании мер господдержки федеральный центр слышал регионы. У министерства промышленности и развития предпринимательства Нижегородской области есть информация, какие именно программы господдержки пользуются повышенным спросом, а какие расходятся с большим трудом. В Нижегородской области подавляющее большинство компаний и предприятий производит готовую продукцию, а какие-то регионы торгуют только сырьем, это значит, что программы господдержки для разных субъектов должны быть разными. Поэтому дело не в количестве программ, а в том, насколько они адаптированы под потребности предпринимателей конкретного региона и востребованы ими.

— Есть ли методы стимулирования развития бизнеса в районах области?

— Глава региона Глеб Никитин внес в областной парламент законопроект, предусматривающий увеличение доходов местных бюджетов. С 2020 года предлагается закрепить за МСУ 20% доходов, взимаемых по упрощённой системе налогообложения, тогда как сейчас доходы от «упрощенки» в полном объеме поступают в областной бюджет. Это значит, что руководители районных администраций будут заинтересованы, чтобы на их территории развивался малый и средний бизнес, — чем больше предпринимателей, тем выше доходы муниципального образования. Теперь рост муниципального бюджета будет зависеть не от того, сколько пар башмаков стоптал глава МСУ, выбивая у правительства субсидии и субвенции, а от того, сколько в районе или городе будет открыто предприятий и создано рабочих мест. Я думаю, это побудит глав МСУ выстраивать реальный, продуктивный диалог с действующими предпринимателями и с теми, кто только планирует заняться бизнесом.

— Какие ожидания связаны у вас с реализацией национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства?

— Я уверен, что развитие предпринимательства должно стать не просто национальным проектом. Формирование среднего класса и увеличение количества людей, занятых малым и средним бизнесом, должно стать национальной идеей. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет и создаст условия для занятости населения в селах и небольших городах, где нет крупных корпораций и заводов. Если в районных центрах будет популяризироваться предпринимательство, люди прекратят уезжать оттуда и будут развивать территории, на которых живут.

— Достаточно ли средств, которые выделяются из федерального бюджета на развитие малого и среднего бизнеса?

— На эти цели в рамках нацпроекта начиная с 2019 года запланировано выделение триллионов рублей. Финансирование ведется не только из федерального бюджета, но также на областном и муниципальном уровнях. И мы видим, что Нижегородская область по развитию инфраструктуры, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, входит в число передовых регионов. Например, губернатор принял решение назначить в каждый район Нижегородской области инвестиционного уполномоченного. Он, как никто другой, должен знать все инструменты поддержки предпринимательства и предлагать их людям, которые хотят реализовать свои проекты. Еще одним шагом, который облегчит развитие бизнеса, в том числе в районах, станет открытие центра «Мой бизнес».