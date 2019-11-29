В Москве состоялось вручение стипендий L`Oreal-UNESCO «Для женщин в науке»

26 ноября 2019 года в Доме Пашкова в Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий L`Oreal-UNESCO «Для женщин в науке». Стипендии были вручены десяти российским женщинам-ученым. «Доля женщин, когда-либо удостоенных Нобелевской премии в области науки, едва ли превышает 3%. Всем им требуется много сил, упорства, веры в себя, чтобы жить своей мечтой. Превращение их мечты в реальность, расширение границ является целью нашей программы «Для женщин в науке»,— сказал в своей речи Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L`Oreal в России и СНГ. Генеральный секретарь L`Oreal в России Жорж Шишманов также отметил, что представленность женщин в научной среде — это не вопрос равенства, это вопрос качества исследований. «Чтобы расширить возможности женщин для принятия участия в решении глобальных проблем человечества, необходимо создать условия, чтобы женщины хотели строить карьеру в области исследований»,— подчеркнул он.

Генеральный секретарь L’Oral в России Жорж Шишманов

Победительницами российского конкурса L`Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» 2019 года стали:

Валеева Гузель Равилевна, Казанский федеральный университет, Казань; Веремейчик Галина Николаевна, ФНЦ биоразнообразия наземной биоты восточной Aзии ДВО РАН, Владивосток; Виль Вера Андреевна, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва; Кардаш Татьяна Юрьевна, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск; Крумкачева Олеся Анатольевна, Институт «Международный томографический центр» СО РАН, Новосибирск; Романчук Анна Юрьевна, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва; Смирнова Ольга Александровна, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Москва; Тилинина Наталья Дмитриевна, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва; Федосеева Юлия Владимировна, Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, Новосибирск; Шеремет Евгения Сергеевна, Томский политехнический университет, Томск.

В 2019 году на конкурс поступило 335 заявок из 45 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской академии наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академика, члена Европейской академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.