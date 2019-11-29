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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На воронежских «Минудобрениях» нашли более 50 нарушений пожарной безопасности

Россошанская межрайонная прокуратура выявила более 50 нарушений пожарной безопасности на крупнейшем промышленном предприятии региона — АО «Минудобрения» (единственный производитель минеральных удобрений в Черноземье, подконтролен Аркадию Ротенбергу), следует из сообщения ведомства.

Речь идет в том числе о «грубых нарушениях», отмечают в прокуратуре: отсутствии автоматической противопожарной сигнализации и систем оповещения, планов эвакуации, огнетушителей. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, штраф до 200 тыс. руб.). Также выявлены нарушения трудового законодательства и законодательства о защите персональных данных.

Владимир Зоркий


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