Хороший малый

2020 год будет объявлен в России Годом предпринимательства. Тем, кто решился на свое дело, гарантированы льготные кредиты и лизинг, особые налоговые условия, образовательные программы и публичные мероприятия со звездными спикерами под общим названием «Мой бизнес». Эти меры господдержки предусматривает отраслевой нацпроект, по прогнозам разработчиков которого, ежегодно в России примерно на 1 млн предпринимателей больше, а доля сектора в ВВП страны в 2024 году с нынешних 22% вырастет почти до трети.

Татьяна Салахетдинова

Новый национальный проект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка предпринимательской инициативы» стартовал в конце 2018-го и рассчитан до конца 2024 года. У разработчиков нацпроекта амбициозные планы: по их расчетам, через шесть лет малый и средний бизнес должен обеспечивать 32,5% ВВП страны и 10% несырьевого экспорта (по итогам 2017 года — 22,3% и 8,6% соответственно). И если сейчас в сфере МСП в России заняты 19 млн человек, то в 2024 году их должно быть больше почти на треть — 25 млн.

В Нижегородской области в сфере малого и среднего бизнеса заняты более 470 тыс. человек. Региональное правительство рассчитывает на двадцатишестипроцентный рост этого показателя к 2024 году — почти до 600 тыс. человек.

Выход из сумрака

Оптимистичные прогнозы того, сколько россиян пополнят ряды предпринимателей, есть в каждой подобной программе. Но впервые государство планирует стимулировать этот рост в том числе за счет массовой легализации самозанятых — таксистов, блогеров, арендодателей жилья, мастеров маникюра, нянь, репетиторов, фотографов и прочих фрилансеров, работающих только на себя без наемных сотрудников и имеющих годовой доход не выше 2,4 млн руб. По данным ФНС, сейчас их зарегистрировано 210 тыс., а к концу 2024 года должно быть на порядок больше — 2,4 млн. Это 40% от всех «новобранцев» малого бизнеса, на которых рассчитывают разработчики нацпроекта к 2024 году.

Форумы «Мой бизнес» в крупных городах проводятся не в конференц-залах, как обычно, а на крупных площадках и собирают тысячи участников. В качестве спикеров — звезды Youtube и Instagram, и это тоже новый подход к организации таких мероприятий

Способствовать этому должен особый режим налогообложения: вместо 13% НДФЛ предприниматели в статусе самозанятых в пилотных регионах уже могут платить в бюджет налог на профессиональный доход в виде 4% дохода от работы с физлицами и 6% — с организациями и ИП. При этом, в отличие от работающих на «упрощенке» со ставкой 6%, самозанятые освобождены от обязательных ежегодных взносов в ПФР и ФОМС. В специальном мобильном приложении ФНС ежемесячно рассчитывает ставку нового налога, там же можно его оплатить. «Новый налоговый режим позволяет выйти из "серой зоны" и использовать плюсы легального статуса: открыто размещать рекламу, не боясь проверок и штрафов, расширить клиентскую базу за счет крупных клиентов, которые привыкли работать официально, а также законно отстаивать свои права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики», — комментируют преимущества новой системы на портале Сбербанка.

С января 2019 года налогообложение для самозанятых действует в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. С начала 2020 года к ним присоединятся еще 19 регионов, в том числе Нижегородская область, а с 1 июля 2020 года — все остальные субъекты РФ.

Скептики отмечают, что вряд ли налоги поспешат платить те, кто этого никогда не делал. Но предпринимательские ассоциации приветствуют инициативу и называют ее долгожданной. «Это будет способствовать развитию микробизнеса, выходу его в правовое поле и улучшению конкурентной среды на территории применения спецрежима», — поясняет исполнительный директор нижегородского отделения «Опоры России» Татьяна Железнова, добавляя, что организация ратует за введение новой системы на всей территории страны.

Финансовое плечо

Общий бюджет нацпроекта — 481,5 млрд руб. Большую часть (416,2 млрд руб.) обеспечит федеральная казна, 11,4 млрд руб. вложат субъекты РФ, и 53,9 млрд руб. поступят из внебюджетных источников. Самое затратное направление — расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. За шесть лет на это государство готово потратить почти 262 млрд руб.

Основные получатели этих средств — АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», а также региональные бюджеты. Последним федеральная казна субсидирует создание или развитие региональных гарантийных организаций и государственных микрофинансовых фондов. В Нижегородской области с госгарантиями и микрозаймами на суммы до 5 млн руб. с 2009 года работает АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области». Как ожидается, за счет поддержки федерации и региона к концу 2024 года агентство сможет выдавать до 1 тыс. микрозаймов на 150 млн руб. ежегодно. В целом за шесть лет регион получит 769 млн руб. субсидий федерального бюджета на развитие РГО и 671 млн — микрофинансовых организаций.

В свою очередь Корпорация МСП через 90 уполномоченных банков обеспечивает предпринимателям кредиты по ставке ниже рыночной — не выше 8,5%. Такие займы можно взять на пополнение оборотных средств (от 500 тыс. до 500 млн руб. на срок до трех лет) или инвестиционные цели (от 500 тыс. до 1 млрд и до 2 млрд руб., если речь идет о развитии внутреннего и въездного туризма; срок — до 10 лет). Также господдержку планируется направить на кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность и создание новых льготных кредитов для особых категорий заемщиков — начинающих предпринимателей, инвалидов, пенсионеров и др.

Особое внимание уделено лизинговым сделкам. С участием Корпорации МСП в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области и Якутии созданы лизинговые компании. В них вне зависимости от места регистрации своего бизнеса можно оформить льготные контракты на сумму 1–200 млн руб. на срок до семи лет под 6% для российского оборудования и 8% для иностранного, без авансов и ограничений по выбору поставщика, с первым платежом через 30 дней после подписания акта приема-передачи и др.

Эксперты отмечают, что гарантии областных бюджетов, льготное кредитование и лизинг на особых условиях как финансовые меры поддержки сектора существовали и раньше. А реальной новацией нацпроекта стали преференции малому бизнесу для работы на фондовом рынке. С этого года для предпринимателей, размещающих ценные бумаги на бирже, предусмотрены государственные субсидии. Фактически это вариант льготного кредитования: через ту же Корпорацию МСП государство готово компенсировать предпринимателям часть затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям. Максимальный размер субсидии составляет 1,5 млн руб. Выплаты по ставке купона по облигациям субсидируются на 70%. Заявки подаются в Минэкономразвития РФ дважды в год — до 1 июля и до 1 октября.

Единое окно поддержки

Еще одно важное новшество нацпроекта — в том, что консультации по всем мерам поддержки наконец решено аккумулировать на базе специализированных центров, они открываются под вывеской «Мой бизнес» во всех регионах. Это своеобразные МФЦ для предпринимателей: там можно получить информацию на всех этапах создания своего дела — от идеи и регистрации до получения кредитов и вывода продукции на экспорт. Регулярно консультации там проводят представители ФНС, Росреестра, областных властей. Предполагается, что в 2024 году таких центров в стране будет не меньше сотни и они охватят 10% всех предпринимателей.

Первый в Нижегородской области центр «Мой бизнес» открылся на базе технопарка «Анкудиновка» в начале ноября. До конца года аналогичные «окна» появятся в 17 муниципалитетах, в перспективе их откроют по всей территории области. «Центр "Мой бизнес" — это единая точка входа для представителей МСП, которая будет консолидировать информацию с более чем 40 структур, непосредственно взаимодействующих с бизнес-сообществом сейчас. Открытие такого "единого окна" для предпринимателей в Нижнем и дополнительных центров в области — давно назревшее и важное мероприятие для поддержки бизнеса в регионе. Это облегчит как ведение бизнеса действующим предпринимателям, так и поможет стартапам получить необходимую поддержку и консультации для развития», — говорит Татьяна Железнова из «Опоры России».

Шоу для бизнеса

Параллельно во всех регионах развернулась масштабная популяризация предпринимательства как такового. Форумы «Мой бизнес» в крупных городах проводятся не в конференц-залах, как обычно, а на крупных площадках и собирают тысячи участников. В качестве спикеров — звезды Youtube и Instagram, и это тоже новый подход к организации таких мероприятий.

Нижегородский форум 12 ноября проводили во Дворце спорта. Послушать спортсменку и телеведущую Ляйсан Утяшеву, футбольного блогера Евгения Савина, бизнес-тренера Сергея Азимова и других спикеров собрались более 4 тыс. нижегородцев. Презентации на гигантских экранах, звук, ведущие, способные зажечь аудиторию, — и в итоге масса восторженных отзывов в соцсетях о необычном формате. «Это было настоящее шоу с элементами геймификации, — рассказывает участник форума, индивидуальный предприниматель Алексей Марков. — Ведущие разыгрывали спикеров, как если бы это был "Вечерний Ургант", а в конце устроили слэм с телефонными фонариками под "Нирвану". При этом были и вдохновляющие истории, и конкретные полезные рекомендации». По мнению бизнесмена, господдержке не хватало такого формата для продвижения: «В теории у государства есть много инструментов: и дешевые кредиты, и налоговые каникулы, и система гарантий. Но на практике многие предприниматели о них просто не знают».

Подобные форумы планируется сделать ежегодными, а в остальное время в рамках нацпроекта в центрах «Мой бизнес» можно получить информацию о тренингах, семинарах и курсах. Так, в Нижегородской области уже стартовал набор на серию бесплатных обучающих мероприятий для тех, кто решился на свое дело или ищет новые стимулы. Например, в рамках программы для старшеклассников и студентов проведут курс по основам предпринимательской деятельности. Начинающим бизнесменам предложат поучаствовать в программе наставничества: предполагается, что за каждым участником (всего их будет около 200) закрепят ментора из лидеров бизнеса, который будет лично консультировать подшефного по развитию проекта. Кроме того, был объявлен конкурс бизнес-идей: в результате отбора 10 лучших проектов будут представлены потенциальным инвесторам и получат поддержку Ассоциации развития кластеров и технопарков России. «Мы берем на себя обязательства в течение года оказывать менторскую поддержку авторам лучших бизнес-идей, содействовать их внедрению в реально действующие промышленные цепочки, проводить консультации с предпринимателями. Причем речь идет о компаниях, действующих не только на территории Нижегородской области, но и по всей России», — поясняет директор ассоциации Андрей Шпиленко.

А по итогам конкурса «Фабрика готового бизнеса» его победителям областные власти обещают финансирование франчайзинговых контрактов. «Конкурсная комиссия отберет 100 лучших проектов, и для их авторов мы организуем тренинг, который поможет им доработать свои проекты. Среди доработанных проектов мы снова проведем отбор и определим 10 лучших. Защита "десятки" пройдет очно, и уже в зависимости от ее результатов будут распределены призовые места и финансирование на приобретение франшизы. Так, для победителя эта сумма составит 500 тыс. руб., серебряный призер получит 300 тыс. руб., бронзовый — 200 тыс. руб., и по 100 тыс. руб. получат финалисты, занявшие с четвертого по 10 место. Эти средства они смогут направить на оплату паушального взноса за выбранные ими франшизы», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородская область поддерживает предпринимателей и за рамками нацпроекта «Мой бизнес». Например, в 2019 году в областном бюджете заложили 96 млн руб. на развитие МСБ в районах. Муниципалитеты проводят конкурс бизнес-проектов и по его результатам предоставляют средства, которые предприниматели смогут потратить на стартап, возместить затраты на покупку оборудования или погасить кредит. Также программы поддержки малого социального бизнеса правительство реализовывает совместно с крупным. Так, с Выксунским металлургическим заводом администрация области ведет проект «Начни свое дело», а с Российским федеральным ядерным центром — «Путь к успеху». По этим программам предприниматели в Выксе и Сарове получают гранты от предприятий, а областные власти проводят обучение, организовывают консультации и помогают стартапам развиваться.