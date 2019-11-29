Минприроды открывает охоту

Прокуратура Ульяновской области признала нарушающим федеральное законодательство законопроект, относящий к охотничьим ресурсам бродячих беспородных собак и кошек, а также ворон и бакланов. Минприроды региона не согласилось с прокуратурой и намерено вернуться к законопроекту после проведения мероприятий по учету безнадзорных животных, проблема с которыми, по словам экологов и общественников, остается нерешенной. В правительстве региона считают, что на это выделяются достаточные средства, в профильном комитете регионального заксобрания отмечают, что денег не хватает, и пока вообще не до собак.

В минувшую среду председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов на своей странице в Instagram разместил копию ответа прокуратуры Ульяновской области на его обращение о необходимости прокурорской проверки законопроекта Ульяновской области, которым к охотничьим ресурсам были отнесены бродячие беспородные собаки и кошки, а также вороны и бакланы. «Когда мы потребовали отменить эту глупость как незаконную, местные чиновники пытались нам объяснить, что они правы, а мы нет... Мы инициировали прокурорскую проверку, которая, естественно, признала действия ульяновских чиновников противоречащими федеральному законодательству. Никто уничтожать бездомных бедолаг не даст. Только строительство приютов, отлов, вакцинация, стерилизация и содержание в нормальных условиях, которые должны контролировать общественные инспекторы. Это – закон. Еще одна победа», – отметил Владимир Бурматов, комментируя ответ прокуратуры.

Как уже сообщал “Ъ”, о законопроекте стало известно 1 ноября, когда текст был выложен на сайте регионального минприроды. Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров пояснял, что документ подготовлен после обращения областного общества охотников и рыболовов, которые сообщали, что из-за увеличения численности бакланов «исчезает колония серых цапель и гибнут краснокнижные растения», а «собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай».

По словам министра, «подобные законы уже действуют в других регионах» (имеется в виду Самарская область, где к охотничьим ресурсам отнесены «дикие собаки»). Документ вызвал протест экологов и зоозащитников, как профессионалов, так и общественников, жители региона стали собирать подписи под петицией к Минприроды РФ с требованием «остановить убийство кошек, собак и ворон» (подписалось более 10 тыс. человек). На протесты отреагировал господин Бурматов, назвавший документ «противоречащей сразу нескольким законам глупостью».

Прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин ответил депутату, что изложенные им доводы «нашли свое подтверждение», кроме того было выявлено, что законопроект был подготовлен с нарушением действующего порядка обсуждения и не был направлен на правовую экспертизу в прокуратуру.

Старший помощник прокурора Ульяновской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти области и МСУ Эдуард Щербатов пояснил “Ъ”, что прокуратура даже не знала о существовании законопроекта (хотя, согласно процедуре, он должен проходить проверку в ведомстве). «Да, у субъекта есть право расширять перечень охотничьих ресурсов. Но по федеральному законодательству объектами охоты являются только дикие животные, а кошки и собаки – это домашние животные. Они могут быть одичавшими, это вина человека, но ни в коем случае не могут называться дикими и быть объектом охоты. Эту проблему нужно решать, но не через охотников, и люди справедливо возмущаются», – сказал господин Щербатов, добавив, что законопроект минприроды нарушает сразу три федеральных закона - об охоте, о животном мире и об ответственном обращении с животными. По его словам, министерству природы рекомендовано откорректировать законопроект, исключив незаконные нормы.

В самом минприроды с прокуратурой фактически не согласны. На запрос “Ъ” ведомство ответило, что это была «только концепция», которая «написана в рамках действующего законодательства», и «статья 1 закона 498-ФЗ “Об ответственном обращении с животными” не распространяется на отношения в сфере охоты». «После общественных обсуждений концепции было решено провести более широкий учет численности бродячих собак, кошек, серых ворон и бакланов и возможного ущерба, после чего будет принято окончательное решение по разработке законопроекта», – ответили в министерстве, заметив, что если статистика покажет слишком большую численность этих животных, законопроект менять не станут.

Между тем экологи отмечают, что проблема безнадзорных домашних животных есть и остается нерешенной. Руководитель общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» Наталия Лазарева заявляет, что есть основной цивилизованный метод регулирования численности бродячих животных – ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в городскую среду (согласно закону №498-ФЗ, в России возможно только два метода обращения с безнадзорными животными – или пожизненное содержание в приютах за счет бюджета, или ОСВВ). По словам госпожи Лазаревой, губернатор региона Сергей Морозов еще в 2013 году своим распоряжением ввел требование регулировать численность собак методом отлова и стерилизации, но до сих пор оно не исполняется, в Ульяновске идет фактически отстрел животных ядами, а требования экологов-общественников выделить в региональном бюджете дополнительные средства на проведение ОСВВ ни правительством, ни депутатами никак не учитываются.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель сказал “Ъ”, что, по его личному мнению, «если говорить об отстреле одичавших собак вне населенных пунктов, то почему бы и нет». «А по поводу отлова, муниципалитетам выделены и так серьезные деньги на это (7,8 млн руб. – “Ъ”), пусть занимаются. Я точно знаю, что нужны дополнительные средства на здравоохранение, развитие сельских территорий, но на стерилизацию дополнительных денег нет. Будут – выделим, а сейчас надо больше вниманию человеку уделить, а не собакам», – сказал депутат.

В минувший вторник проблему обсуждала региональная Общественная палата (ОПУО), однако к конкретным выводам так и не пришла. На следующей неделе совет ОПУО намерен обсудить проблему совместно с экологической палатой.

Сергей Титов, Ульяновск