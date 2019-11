Бельгийская медиагруппа Mediahuis хочет купить газету The Telegraph

Бельгийская медиагруппа Mediahuis заинтересована в приобретении британской газеты The Telegraph, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на слова генерального директора Mediahuis Герта Исебарта. По его словам, никаких переговоров о покупке не ведется, но он хотел бы приобрести газету у ее нынешних владельцев, шотландских издателей братьев Баркли.

«Если The Telegraph выставят на продажу, они должны позвонить мне»,— заявил господин Исебарт FT во время прошедшей во вторник конференции «Будущее новостей» после того, как ему задали вопрос, не хочет ли он присоединить британскую газету к уже принадлежащим его медиагруппе брендам The Telegraph в Ирландии и Нидерландах. Ранее уже сообщалось, что братья Баркли, которые приобрели газету в 2004 году, хотят ее продать, но официально процесс продажи не был запущен. Как пишет FT со ссылкой на источники, некоторые потенциальные покупатели получили противоречивые сведения о вероятности продажи и возможных сроках.

Mediahuis была создана в 2013 году фламандскими издательскими группами Corelio и Concentra. Компания является одним из самых активно развивающихся издателей газет в северо-западной Европе. После покупки NRC Media и Telegraaf Media Groep она контролирует треть газетного рынка Нидерландов. Ранее в этом году Mediahuis приобрела за €145,6 млн ирландскую Independent News & Media, которой принадлежит ряд газет, в том числе The Irish Independent и The Herald.

Яна Рождественская