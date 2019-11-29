Духовницкий лесничий требовал 250 тыс. руб. от рубщиков деревьев

Мастер леса одного из лесничеств в Духовницком районе подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, 10 ноября при патрулировании подведомственной территории он выявил, что рабочие одной из организаций производят рубку деревьев. Встретившись с главным инженером компании, он потребовал от него незаконное вознаграждение в размере 250 тыс. руб. за освобождение сотрудников организации от уголовной, а юридическое лицо - от административной ответственности за незаконную рубку зеленых насаждений. Главный инженер обратился в правоохранительные органы, и 15 ноября при получении части взятки в размере 100 тыс. руб. подозреваемого задержали сотрудники УФСБ.

Марина Ковалева