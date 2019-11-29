НОВАТ остался без тепла в день премьеры балета «Драгоценности»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) остался без тепла из-за аварии на теплотрассе в день премьеры балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина. Этой постановка должна открыть большой зал НОВАТа после реконструкции. На премьере должны выступать прима-балерины НОВАТа и звезды Михайловского театра — Виктор Лебедев, Анжелина Воронцова, Леонид Сарафанов, Анастасия Соболева.

Аварийный ремонт на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина начался сегодня в 06:00 утра и, по предварительным оценкам Сибирской генерирующей компании (СГК), должны завершиться к 22:00. На трассе обнаружено три повреждения, энергетикам пришлось «расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны». Вместе с театром без тепла остались 24 жилых дома в центре Новосибирска. СГК принесла извинения артистам НОВАТа и зрителям свои извинения.

В 17:10 энергетики запустили систему отопления НОВАТа, почти за два часа до начала спектакля. Температура в большом зале и на сцене составляет 24 градуса, сообщила пресс-служба СГК.

Илья Николаев