Рейс Петербург – Воронеж отменили после 14-часовой задержки

В аэропорту Пулково отменен рейc 7R 553 авиакомпании «РусЛайн» Санкт-Петербург – Воронеж. До этого пассажиры провели в ожидании посадки более 14 часов.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, самолет должен был вылететь из Пулково в 22:05 четверга, 28 ноября. Однако из-за сильного тумана в Воронеже рейс сначала перенесли на 12:00 пятницы, 29 ноября, а потом и вовсе отменили.

При этом плохие метеоусловия в Воронеже сохраняются по-прежнему. В связи этим в местном аэропорту задержаны или отменены практически все рейсы.