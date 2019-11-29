Заведующую детсадом в Кунгуре подозревают в хищении 8 млн рублей

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном заведующей детским садом МАОУ «Средняя образовательная школа № 13». Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки, выявившей нарушения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что заведующая детским садом в течение трех лет записывала в табель посещаемости ежегодно более 40 человек несуществующих детей, что позволяло получать дополнительное финансирование из бюджета. Всего таким образом было получено 8 млн руб., которые заведующая потратила на свои нужды.