Башкирское УФАС нашло нарушения в тендере на строительство школы под Уфой

Башкирское управление ФАС признало госкомитет по мониторингу социально-экономического развития республики нарушившим закон о контрактной системе при отборе генподрядчика строительства школы на 825 мест в селе Булгаково под Уфой. Решение принято по жалобе уфимской компании «Система» (принадлежит Артему Манушкову и Андрею Филиппову), которой было отказано в допуске к участию в аукционе на получение контракта стоимостью 425 млн руб.

Комиссия госзаказчика заявила участнику, что он не предоставил документы, подтверждающие опыт строительства аналогичных объектов. В своей жалобе «Система» указала, что закон не требует от претендента иметь опыт работы в качестве генподрядчика, а в качестве субподрядчика компания участвовала в строительстве центра спортивной подготовки на улице Камышлинской в Уфе.

Победителем аукциона госкомитет признал ООО «Башгражданстрой» предпринимателя Марата Зямилева, предложившее исполнить работы за 350,76 млн руб. В отборе участвовали еще три претендента, в том числе ООО «Геострой», «А-строй» и «Строительное управление №1», следует из информации на портале госзакупок.

УФАС предписало госкомитету отменить итоги аукциона и повторно рассмотреть поступившие заявки.

Влада Шипилова