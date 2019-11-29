Прокуратура выявила нарушения при учете экспонатов Музея городской скульптуры

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга вскрыла факт нарушения государственного учета музейных ценностей филиалом СПБ ГБУ культуры «Государственный музей городской скульптуры» мастерская М.К. Аникушина.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка показала, что в музее на постоянном хранении находятся произведения скульптора Михаила Аникушина. При этом у них отсутствуют идентификационные номера, что является грубым нарушением порядка и форм учета музейных ценностей.

В прокуратуре отметили, то данные обстоятельства могли повлечь за собой хищение экспонатов, а также их утрату. По выявленным нарушениям в адрес директора музея внесено представление.