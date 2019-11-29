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Прокурор потребовал отправить экс-мэра Миасса на пять лет в колонию

Прокурор потребовал назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову. Позиция обвинения была озвучена во время прений на процессе по уголовному делу о превышении полномочий и покушении на получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Государственный обвинитель попросил суд назначить Васькову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также попросил назначить штраф 10 млн руб.», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении экс-мэра Миасса Геннадия Васькова рассматривает Миасский городской суд. По версии следствия, в 2017 году глава города распорядился выкупить на областную субсидию двухэтажное торговое здание для размещения в нем филиала детского сада по завышенной стоимости. За это мэр предложил заинтересованным лицам передать ему 1 млн руб. Превышая должностные полномочия, Геннадий Васьков подписал разрешение на реконструкцию объекта, а также разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В результате продажи непригодного здания группа лиц (среди них предприниматель и депутат горсобрания Николай Рындин, начальник отдела дошкольного образования управления образования Миасса Татьяна Баева и эксперт-оценщик Сергей Богатырев) похитили из бюджета 24 млн руб. Взятку мэр, должен был получить после перечисления соучастникам средств по контракту, однако они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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