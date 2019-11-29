Средний чек россиян на покупки фастфуда вырос до 240 рублей

В России средний чек на покупку фастфуда за десять месяцев 2019 года увеличился на 2% — до 240 руб. Объем продаж увеличился на 4%, следует из исследования Сбербанка, «Платформы ОФД» и Delivery Club, результаты которого поступили в “Ъ”.

Чаще всего россияне покупают кофе, чай, выпечку, бургеры и блины. За одно посещение больше всего тратят жители Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Москвы и Приморского края. Их средний чек выше 350 руб.

Средний чек при заказе Delivery Club из заведений быстрого питания широкого профиля составляет 738 руб., а при заказе из бургерных и пиццерий — больше 1 тыс. руб. Самое популярное блюдо при доставке фастфуда — бургеры. На втором месте ролл «Филадельфия», а на третьем — картофель фри.

Как пекарни вышли в лидеры ресторанного рынка по расходам клиентов — в материале “Ъ” «Россияне потратились на пирожки».

Как пицца вытесняет бургеры — в публикации “Ъ” «Россияне поделили пиццу».