Возле ТК «Амбар» в Самаре построят макрорайон на 50 тыс. жителей

В Самаре холдинг Global Vision приступил к строительству жилого макрорайона «Амград» возле ТК «Амбар». Об этом “Ъ-Волга” сообщает пресс-служба холдинга.

Макрорайон будет возведен на территории 100 га и рассчитан более чем на 50 тыс. жителей. Завершить строительство первого дома компания планирует в первом квартале 2021 года. Уже ведется строительство первого дома переменной этажности – 7, 16, 24 этажей. Стоимость за 1 кв.м. жилья составляет 38 тыс. руб.

В первый квартал застройки будет вложено 1,5 млрд руб. Компания планирует начать продажу жилья с 1 декабря 2019 года.

Ани Айвазян