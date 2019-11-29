Ак Барс Банк отмечает 26-й день рождения

В этот день Ак Барс Банк поздравляет своих клиентов и благодарит за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве финансового партнера.

В 2019 году Ак Барс Банк достиг высоких результатов, отмеченных ведущими российскими рейтинговыми агентствами. Банк вошел в рейтинг лучших банков мира по версии Forbes и занял почетное 9-е место среди 20 российских банков. Эксперты аналитического агентства Markswebb Rank & Report отметили интернет-банк Ак Барс Банка как один из самых эффективных в России. В рейтинге самых выгодных банков для сервисных компаний банк занял третье место.

26-й год из жизни банка стал годом цифровых достижений. Банк вошел в топ-5 российских банков по степени цифровизации в рейтинге фонда «Сколково». Эксперты высоко оценили онлайн-сервисы, мобильные приложения и коммуникацию с клиентами в соцсетях банка. Мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» стало лидером рейтинга цифровизации мобильных продуктов по версии ИТ-компании КРОК.

Ак Барс Банк активно участвует в масштабных инновационных проектах. Банк в числе первых в России провел сделку с электронной закладной на базе технологии блокчейн и выдал цифровую банковскую гарантию. Банк готовится стать вендором Единой биометрической системы, оператором которой является «Ростелеком», а также первым банком, где будет применен расширенный набор сервисов биометрии.

Разработанные банком клиентские сервисы и приложения получили высокую оценку у экспертов финтех-сообщества. Платформа на базе дополненного интеллекта Aimee, внедренная в контакт-центре банка и Портала Госуслуг РТ, заняла первое место в «Битве инноваторов» на форуме FinNext. Собственную разработку банка — биометрическую технологию Face2Pay эксперты признали лучшим IT решением премии Retail Finance Awards.

Команда банка совместно с Центром развития туризма РТ разработала первое в России приложение для туристов Tourist Pass с виртуальной банковской картой и путеводителем, которое пользуется популярностью у гостей республики.

Банк ведет благотворительную деятельность на протяжении всей истории своего развития, оказывая поддержку людям, нуждающимся в помощи. Усилия банка в этом направлении были отмечены победой в республиканском конкурсе «Благотворитель года» в номинации «Крупные и средние предприятия».

28 ноября почти 600 руководителей и собственников бизнеса приняли участие в форуме Ak Bars Business Drive, который традиционно провел Ак Барс Банк в честь своего дня рождения. Тема этого года — неочевидные точки роста. На форуме успешные бизнесмены со всей России рассказали предпринимателям о нетривиальных инструментах продвижения и развития собственного дела.

ПАО "АК БАРС" Банк 16+