ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»

Компания удостоилась награды в номинации «Приоритет - Металлургия» за ввод в работу новой аглофабрики №5, торжественный пуск которой состоялся 19 июля 2019 года в присутствии президента России Владимира Путина.



Аглофабрика №5, построенная с использованием наилучших доступных технологий, способна производить ежегодно 5,5 млн тонн агломерата с повышенным содержанием железа, что позволит обеспечить доменный цех ММК еще более высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства.

Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики № 4. В результате выбросы пыли сократились в 2 раза, диоксида серы в 4 раза, бензопирена в 16 раз, что обеспечило значительное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске. По итогам 9 месяцев 2019 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) снизился в городе до уровня 7,62, что является самым низким значением индекса за всю историю наблюдений. Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, что нашло свое отражение в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России.

«Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске – результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город».

ММК становится лауреатом премии «Приоритет» четвертый год подряд: в 2018 году компания удостоилась награды за полимерный прокат SteelArt, производимый на Лысьвенском металлургическом заводе, в 2017 году - за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а годом ранее – за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Ежегодный конкурс в области импортозамещения «Приоритет» учрежден с целью выявления и поощрения лучших российских технологий, решений, товаров и услуг. На сегодняшний день «Приоритет» – первая и единственная в России награда, присуждаемая лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.