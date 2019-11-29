Российские банки столкнулись с новом вирусом для хищения денег клиентов

В 2019 году для кражи денег со счетов клиентов российских банков хакеры начали использовать новый вид вируса, сообщил РБК со ссылкой на исследование компании Group-IB. Новый вирус для Android может сам зайти в банковское мобильное приложение пользователя и перевести необходимые средства. По оценкам издания, пока масштабы применения нового вида мошенничества малы.

«Функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам. Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов»,— рассказали изданию в Group-IB.

Как отмечают в компании, ранее трояны для Android умели только демонстрировать на зараженном устройстве поддельные окна для ввода данных карты и перехватывать СМС-сообщения с кодом подтверждения транзакции.

Согласно опросу РБК, с таким видом вируса столкнулись клиенты пока только двух российских банков — Почта Банка и МКБ. «В настоящее время наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и <…> незначительны»,— сообщили в МКБ.

Ранее компания Group-IB зафиксировала сокращение ущерба от киберпреступлений, направленных на банки и их клиентов. Так, в России во втором полугодии 2018 года и в первом полугодии 2019 года ущерб составил 510 млн руб., а объем потерь сократился на 85% год к году.

О причинах снижения ущерба от хищений — в материале “Ъ” «Кибермошенники сбавили обороты».