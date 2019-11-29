«Балтийский лизинг» предлагает клиентам технику Kobelco с выгодой до 243 000 рублей

«Балтийский лизинг» совместно с партнером, официальным дистрибьютором Kobelco – компанией «Русбизнесавто» – предлагает приобретать японскую строительную технику на особых условиях. В соответствии с программой лизингополучатели могут купить спецтехнику марки с выгодой до 243 000* рублей до конца 2019 года.

Спецпредложение действует в 73 филиалах «Балтийского лизинга» по всей России. Для оформления сделки требуется минимальный пакет документов и авансовый платеж от 10% от стоимости спецтехники. Договор лизинга заключается на срок от 12 до 60 месяцев, предварительное решение о финансировании принимается за один день.

По информации «Русбизнесавто», японская фирма Кobelco занимается производством спецтехники уже почти 90 лет и заслужила признание во всем мире. Модельный ряд машин оптимально адаптирован к российским условиям эксплуатации: длительным периодам с низкими температурами воздуха. Также экскаваторы обладают надежностью, практичностью, хорошими эксплуатационными характеристиками.

«Одно из главных преимуществ экскаваторов Kobelco перед конкурентами – это экономия топлива. Топливная эффективность реализована за счет высокотехнологичных двигателей и минимизации сопротивления давления гидравлики», – говорится в сообщении на официальном сайте «Русбизнесавто».

Дистрибьютор также отмечает, что кабины машин оснащены кондиционером, внутри оператору обеспечивается хороший обзор через армированные тонированные стекла. Кроме того, благодаря гидравлическим опорам уровень вибрации выпускаемых экскаваторов уменьшился в два раза в сравнении с предыдущими, что снижает вибрационную нагрузку на оператора и способствует качественному улучшению условий труда работников.

Напомним, что «Балтийский лизинг» в рамках корпоративной стратегии по оптимизации бизнес-процессов внедрил в работу страховой калькулятор. Продукт позволяет рассчитать стоимость КАСКО при подготовке сделки буквально за пару минут и оперативно предоставить клиенту информацию о финальной цене договора.

Филиал компании «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге: проспект Ленина, 25, торговый деловой центр «Европа», офис 5.120 +7 (863) 303-34-83 8 (800) 222-0-555 https://baltlease.ru/