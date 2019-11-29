В Татарстане непривитых от кори посетителей не будут пускать в больницы

Минздрав Татарстана закрыл доступ в больницы посетителям, у которых нет справок о вакцинации против кори либо результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител. Это следует из приказа министерства, который был издан на основании постановления главного государственного санитарного врача по республике Марины Патяшиной, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Такое решение связано с участившимися случаями заболеваний корью в России и Европе, следует из пресс-релиза министерства. При этом в Татарстане вспышки нет, зарегистрировано лишь два случая. Но доступ в больницы решили закрыть для того, чтобы не допустить возникновение групповых очагов кори и распространение этого заболевания. Ограничительные меры должны проводиться в течение 21 дня.

Минздрав Татарстана напоминает, что корь является инфекционным заболеванием. Оно опасно быстротой распространения и характеризуется лихорадкой, сыпью. Заболевание также опасно развитием таких осложнений, как пневмония, ларингит, ларинготрахеит, нервной системы – менингит, энцефалит, стоматит, колит, слеротит и др.

Жители Татарстана могут бесплатно привиться против кори в поликлинике по месту жительства, уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"