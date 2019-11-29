В Севастополе арестовали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

В Севастополе задержали россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В Ленинском районном суде Севастополя “Ъ” сообщили, что подозреваемая еще 27 ноября была арестована на два месяца (до 26 января 2020 года) по ходатайству следователя.

Ее имя и подробности дела в суде разглашать отказались, сославшись на тайну предварительного следствия. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

«По подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера»,— сообщили в ФСБ. Дополнительных подробностей в ведомсте не сообщили.

Задержанная — гражданская служащая Черноморского флота России, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он назвал это «одним из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война».

Вадим Никифоров, Симферополь