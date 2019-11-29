Ректор ИТМО Владимир Васильев войдет в состав Фонда общественных интересов «Яндекса»

В состав некоммерческого Фонда общественных интересов группы компаний «Яндекс» выдвинут ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского вуза.

Решение об изменении структуры корпоративного управления за счет создания Фонда общественных интересов совет директоров «Яндекса» принял в середине ноября. В состав Фонда войдут, в том числе, пять высших учебных заведений Москвы и Петербурга.

Всего в совете директоров фонда будут числиться 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из Российского союза промышленников и предпринимателей, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы, а также сооснователь и генеральный директор ГК «Яндекс» Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Финальные обсуждения введения в корпоративную структуру «Яндекса» некоммерческого фонда пройдут 20 декабря.