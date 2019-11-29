Алексей Кузовкин о состоянии высокотехнологичной отрасли в России и компании Инфософт

Алексей Викторович Кузовкин — генеральный директор компании «Инфософт», член рабочей группы по развитию технологий безопасности РАКИБ, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Алексей ответил на наши вопросы и рассказал о состоянии высокотехнологичной отрасли в России и своей компании Инфософт.



— Алексей, довольно долгий отрезок своей жизни, вы работаете в сфере инноваций и высоких технологий. Расскажите, в каком состоянии находится этот рынок в России сейчас?

Я бы назвал его весьма зрелым и вполне динамичным, при всех «но» вроде так до сих пор не решённых проблем с собственной элементной базой и многих других. «Цифровые» инициативы со стороны государства значительно подхлестнули развитие рынка в последние несколько лет, а заодно, как показывают последние опросы, повысил спрос на специалистов. «Ведомости» на днях писали, что из нескольких десятков опрошенных компаний в 2019 г. подавляющее большинство увеличили бюджет на ИT-персонал, и планируют сделать то же самое в 2020-м.

Кадровый голод — да, есть. Подготовка профессионалов — дело затратное, а работник нужен здесь и сейчас. Задача по выращиванию профи — это стратегические вложения, и лишь крупный бизнес задумывается о том, чтобы принимать в этом непосредственное участие. С одной стороны, это логично, с другой — крупный бизнес прилагает явно недостаточные усилия в этом отношении.

Но в целом вполне уместно давать российскому IT-рынку такие определения как «состоявшийся», «зрелый» и, самое главное, «активный».

— Много ли крупных отечественных компаний встали на путь цифровизации и занимаются внедрением современных технологий в свой бизнес?

Не могу сегодня представить себе ни одной крупной российской компании, где ни цифровизации, ни современных технологий не случилось. Если где-то найдётся такой застрявший во времени «реликтовый динозавр», где до сих пор весь документооборот производится на пишущих машинках, сообщите мне, попробуем помочь людям.

— Чем так называемая «Цифровая трансформация» отличается от «информатизации и автоматизации»?

Вообще говоря, различия фундаментальны. Информатизация и автоматизация — это использование новых технологий для поддержки и оптимизации бизнеса. В то время как цифровая трансформация — это именно полное преображение всех бизнес-процессов под воздействием технологических изменений. Понимаете, да? Вопрос в том, просто ли бизнес пользуется новыми технологиями, или преобразуется до самого основания под воздействием этих технологий, чтобы сохранять конкурентноспособность.

Пересматривается буквально всё: стратегия, модели ведения бизнеса, разработка продуктов, разработка маркетинга, даже взаимоотношения между работниками и руководителями меняется: если ваш работник в business-time находится на связи, выполняет возложенные на него задачи, то какая разница, где он находится физически, — в Москве, Белгороде, Санкт-Петербурге или на острове Крит?

Иными словами, меняется не форма ведения бизнеса, а практически полностью его содержание.

— Во внедрении или управлении каких инновационных проектов Вы принимали участие?

Их было немало, причём самых разнообразных и разноуровневых: так или иначе я имел отношение к большинству крупных IT-проектов «Армады», просто в силу занимаемой должности. Их было немало, как частном, так и в государственном секторе. Но, естественно, то, что вчера было инновационным, сегодня уже история.

Лично для меня всегда было важнее возможность двигаться вперёд, а не почивать на лаврах.

— Вы являетесь генеральным директором компании Инфософт, какое ПО разрабатывает Ваша компания?

В первую очередь, это решения, связанные с Big Data, связанные с блокчейном, а также с такой проблемной областью, как безопасность IoT. Значительная часть наших разработок изначально была сугубо нашими «домашними» инструментами, с помощью которых мы оказывали клиентам IT-услуги, но за пять лет некоторые из этих решений достигли такого уровня зрелости, что мы уже готовы к тому, чтобы выпускать их как самостоятельные standalone-продукты. Спрос на подобные решения на рынке достаточно высок, так что с реализацией едва ли возникнут проблемы.

— Расскажите немного о своих планах на 2020 год.

Главный план — это продолжать развитие своего бизнеса в тех сферах, которыми мы занимаемся, и быть готовым к переменам. В том, что многое будет меняться, причём постоянно, я не сомневаюсь нисколько.

— Отойдём от темы бизнеса. Расскажите немного о себе. С чего вы начинали, как связали Вашу жизнь со сферой IT?

Как говорится, так сложилось исторически. Я ещё в старшей школе устроился программистом в РосБизнесКонсалтинг; закончил технический вуз. По сути, я всегда знал, что эта сфера для меня ближе всех прочих, и рад, что не ошибся в выборе направления деятельности. Пусть даже сегодня я больше управленец, чем технарь, без той фундаментальной базы я бы вряд ли смог чего-то добиться.

— Как бы Вы охарактеризовали свои успехи в IТсфере? Какие главные изменения произошли с Вами? Что Вы можете посоветовать начинающим бизнесменам?

Будьте, как пионеры, всегда готовы: к переменам, к провалам, к успеху, к тому, что поражение может обернуться победой — и наоборот. И всегда держите радары включёнными. Это я говорю на основе собственного опыта, в котором были и огонь, и медные трубы, и ведро со льдом на голову.

— Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?

Это очень скользкий вопрос, конечно. Проявлять гибкость — приходилось и приходится, потому что это бизнес, а бизнес — это прежде всего взаимоотношения с людьми. Твердолобость и нежелание идти на компромиссы — даже если тебе лично они не очень нравятся, — здесь не сработают.

Иногда для общего успеха требуется чем-то поступаться. Но ты должен точно знать, чем и я для чего. Безусловно, есть определённый порог, переступать который, мягко говоря, не стоит. Хочется верить, что меня эта чаша минула.

— Не появляется ли у вас желание все бросить и начать что-то совершенно новое?

Нет, потому что по сути «всё новое» приходит с каждым новым днём, особенно в нашей сфере. В этом её огромное преимущество. Если же речь идёт о том, не раздать ли последние галстуки нищим и уехать в Тибет, то — не вижу никаких причин для этого.

— Чем Вы обычно занимаетесь в свободное от работы время? Как вы отдыхаете от работы?

«Свободное от работы время» — это понятие очень относительное: время, свободное от одной работы, вполне может оказаться занятым другой. Но — когда необходимо проветриться и набраться сил, то для меня главным способом оказываются дайвинг и горные лыжи. Как раз необходимая комбинация адреналина и расслабления. Кроме того, я стараюсь больше времени проводить с семьей, общение с детьми дает заряд позитива и энергии на многие дни вперед.

— Принимаете ли вы участие в каких-либо благотворительных акциях?

Сегодня впору говорить о том, что благотворительность — это форма социальной ответственности. Думаю, в стране уже не осталось людей, которые вообще никогда не принимали участия в какой бы то ни было благотворительной деятельности. Так что да, занимался, занимаюсь и планирую заниматься благотворительностью и впредь, пока такая возможность сохраняется. А как иначе?