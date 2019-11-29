Бывший полицейский из Новокуйбышевска обвинен в организации наркобизнеса

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего командира взвода ОВО по Новокуйбышевску ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Виктора Шатохина и его сообщника Дениса Калинина, обвиненных в организации наркобизнеса. Суд сократил сроки наказания до 8 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в УФСБ по региону.

По данным силовиков, бывший полицейский организовал преступную группу, занимающуюся сбытом сильнодействующих наркотиков через интернет-магазины. Запрещенные вещества приобретались в Башкирии. Средства от потребителей поступали на Qiwi-кошельки злоумышленников и обналичивались через терминалы.

В апреле текущего года Новокуйбышевский городской суд признал Виктора Шатохина и Дениса Калинина виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.228.1 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и приговорил организаторов незаконного бизнеса к 8,5 годам и 7,5 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Андрей Сазонов