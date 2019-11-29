В Челябинской области потребители задолжали регоператору по вывозу ТКО 330 млн рублей

Просроченная задолженность потребителей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами перед региональным оператором превысила 330 млн руб. Из них около 70 млн руб. «Центру коммунального сервиса» (ЦКС) не доплатили организации, более 260 млн руб. – долг населения.

Региональный оператор ведет претензионную работу в судебном и досудебном порядке. В ноябре более 196 тыс. потребителей в Челябинском кластере получили уведомления с требованием погасить неоплаченные счета. В ЦКС отмечают, что из-за недоимок не удается своевременно обновлять коммунальную инфраструктуру, покупать новые мусорные контейнеры, тормозится обновление парка техники.