На стене здания мэрии Краснодара пионер европейского стрит-арта создает граффити

Фото: администрация Краснодара

Вечером 28 ноября пионер европейского граффити Луиджи Мариа Мураторе, также известный как «Raptuz», приступил к созданию картины площадью 300 кв. м на стене здания администрации Краснодара. Прямую трансляцию этого действа мэрия вела в социальных сетях. Уточняется, что это будет первая работа миланского художника в России.

Мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил, зачем он «выписал» из Италии знаменитого уличного художника. По словам градоначальника, накануне стену мэрии разрисовали вандалы, поэтому он решил подать хороший примером для молодежи, показав, что такое искусство, а что — вандализм.

«Я не против граффити и стрит-арта даже на административном здании. Наоборот — готов поддерживать. Только если оно выполнено интересно и стильно. И его действительно можно назвать искусством», - сказал господин Первышов.

Работы 51-летнего Луиджи Мариа Мураторе украшают фасады зданий в разных городах мира. За картиной на стене администрации кубанской столицы постоянно будет играть постоянно музыка. Это будет вариация на тему искусства. Завершить работу художник планирует через восемь дней.

Василий Хитрых