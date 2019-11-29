На охрану здания мэрии Набережных Челнов потратят 2,6 млн рублей

Свыше 2,6 млн руб. выделят из городского бюджета на охрану здания мэрии Набережных Челнов в 2020 году. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно документации, здание должны круглосуточно охранять не менее двух человек со служебным огнестрельным оружием. Они должны патрулировать территорию по внутреннему и внешнему периметру. Также охранникам нужно обеспечивать внутриобъектовой и пропускной режим для сотрудников мэрии и защищать их жизни и здоровье. В случае необходимости работники должны вызывать сотрудников экстренных служб. Победителю тендера предстоит оказывать услуги по охране здания мэрии с 1 января по 31 декабря 2020 года.

"Ъ-Казань"