Иностранец напал на законодательное собрание Челябинской области

В центре Челябинска пьяный иностранец напал на законодательное собрание региона.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД России, происшествие случилось ночью 29 ноября на пешеходной Кировке. Житель одной из стран ближнего зарубежья 23 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянение, разбил стекло входной группы заксобрания Челябинской области. Сотрудники полиции задержали иностранца и в Центральный отдел полиции. В отношении задержанного возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Санкции этих статей предусматривают штрафы в размере до 1,5 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток.

По данным источников в полиции, задержанный является студентом Южно-Уральского государственного университета, куда приехал учиться из Казахстана. В вуз будет направлены документы для решения вопроса об отчислении иностранца.