В Златоусте создадут фонд с участием крупных предприятий

В Златоусте планируют объединить предприятия города для участия в работе фонда, который будет содействовать властям в решении социальных и инфраструктурных проблем. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Максим Пекарский.

«В городе есть совет работодателей. Необходимо переформатировать его работу, и, изучая опыт других муниципалитетов, например, Сатки, хотелось бы сделать что-то подобное и у нас. В городе все предприятия несколько разрознены. Хотелось бы их объединить в некий фонд, чтобы он работал и приносил пользу Златоусту. Есть моменты, когда бюджет не может быстро войти в ту или иную историю и оперативно сработать. В этих случаях нам могут помочь крупные предприятия. Вокруг них уже будут сплачиваться малые предприятия, тем самым будет возможность совместно изменить наш город. У нас есть положительные примеры. От этого будем отталкиваться», - сказал Максим Пекарский.

В Сатке с 2014 года работает фонд содействия развитию муниципалитета. В него входит градообразующее предприятие «Магнезит» и другие крупные компании района. За 2016-2018 годы сумма благотворительных поступлений на счет фонда составила 103,4 млн руб.