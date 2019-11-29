Движение по каналу Грибоедова и Гороховой улице ограничат до конца апреля

В связи с запланированными работами по размещению пешеходной галереи в центре Петербурга ограничивается движение транспорта по нечетной стороне набережной канала Грибоедова — от Мучного моста до Гороховой улицы, по самой Гороховой — от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Казанской улицы и по Казанской — от Гороховой улицы до переулка Сергея Тюленина. Ограничения будут действовать с 30 ноября 2019 года до 26 апреля 2020 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Работы на данном участке будет выполнять ООО «МАКОН-Реставрация».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за проведения дорожного ремонта с вечера 30 ноября в Петербурге закрывается проезд по Курской улице. Ограничения будут действовать до 07:00 1 декабря.