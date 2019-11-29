Руководитель «Инвест-Гаранта» получила три года лишения свободы

Жительница Пензы Наталья Симакина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что подсудимая, являвшаяся руководителем ООО «Инвест-Гарант» и фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», в июне 2018 года под предлогом предоставления банковского транша для возобновления работы организации обманным путем получила под расписку от шести вкладчиков денежные средства на сумму 2,2 млн руб. Обещание о возврате денег «через один-два дня» она не выполнила, уточняет прокуратура.

Уголовное дело в связи с большим объемом и множественностью эпизодов было выделено из материалов другого уголовного дела, расследование которого продолжается.

Подсудимая с предъявленным обвинением не согласилась, вину в совершении преступления не признала.

Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в пользу потерпевших взысканы денежные суммы, переданные подсудимой в июне 2018 года.

Иван Сергеев