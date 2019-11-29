Жителям Татарстана требуется на погашение ипотеки больше четырех лет

Жителям Татарстана в среднем требуется на погашение ипотеки четыре года и три месяца при стоимости однокомнатной квартиры в 1,6 млн руб. и зарплате в 36 тыс. руб. По уровню доступности ипотеки республика заняла 15-е место среди российских регионов. Исследование провели специалисты «Авито. Недвижимость».

Жителям России в среднем требуется на погашение ипотеки десять лет и шесть месяцев при стоимости однокомнатной квартиры в 3,4 млн руб. и зарплате в 39,2 тыс. руб. Лидером по доступности ипотеки в стране стала Челябинская область, где жителям на эти цели нужно всего два года и восемь месяцев. Чуть больше времени требуется жителям Красноярского (три года) и Пермского краев (три года и три месяца). В пятерку лидеров по уровню доступности ипотеки также вошли Свердловская и Ярославская области.

Дольше всего погашать ипотеку приходится жителям Крыма. На это у них в среднем уходит девять лет и один месяц. Чуть меньше времени тратят на погашение ипотеки в Московской области (семь лет). Свыше шести лет требуется жителям Краснодарского края и Калининградской области.

"Ъ-Казань"