В Приамурье завершено строительство российской части моста в Китай

Основные работы по строительству российской части первого международного автомобильного моста между Россией и КНР завершены в пятницу, 29 ноября, в Амурской области. Километровый двухполосный мост Благовещенск—Хэйхэ почти готов принять первый поток машин. По плану это будет весной 2020 года.

«Это очень серьезная перспектива для нашего региона. В этом году мы провели конкурсный отбор инвестора, который будет застраивать предмостовую зону — транспортно-логистический комплекс. Инвестор определен, это ГК "Регион". Инвестиции составят 8,5 млрд руб. Для нас этот мост открывает экспортные возможности. Амурская область — один из лидеров по производству сои в стране», — сообщил журналистам губернатор Василий Орлов.

Ожидается, что пассажиропоток на объекте составит около 5,5 тыс. человек в сутки, ежедневно сможет проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

С момента начала строительства в декабре 2016 года прошло почти три года. Помимо основного сооружения российским строителям пришлось возводить 13 км подъездных путей, из них 278 м — это мост через протоку Каникурганскую, так как трансграничный мост со стороны России начинается на острове. Протяженность дороги, ведущей к китайской половине моста, всего 6 км и без рельефных препятствий на пути.

Одной из особенностей моста Благовещенск—Хэйхэ, помимо того что он станет первым автомобильным мостом между Россией и Китаем, является система финансирования — бюджетные средства не использовались. Сооружение возводит за свой счет компания-концессионер, которая рассчитывает окупить вложения за 16 лет с начала эксплуатации. На строительство моста российско-китайская компания взяла кредит в одном из китайских банков. Концессионный договор был подписан в июне 2016 года, почти через год после подписания соглашения между двумя странами о строительстве трансграничного мостового перехода (сентябрь 2015 года).

Майя Зорина, Благовещенск