29 ноября, пятница
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Партнерский проект

Тренды. Интервью

ФАС возобновила конкурс по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево

Федеральная антимонопольная служба разблокировала конкурс ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» по выбору генподрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. «Отменена приостановка определения поставщика в части заключения контракта»,— сообщается на сайте госзакупок.

Ранее жалобу на действия организатора торгов подала новосибирская компания «Сибирский кедр». В частности, претензии компании вызвали разъяснения заказчика по конкурсной документации: по мнению «Сибирского кедра», там отсутствуют точные ответы на вопросы и не вносится ясность для подготовки заявки для участия в конкурсе. На время рассмотрения жалобы ФАС приостановила торги.

Конкурс с начальной ценой госконтракта 3,6 млрд руб. был объявлен конце октября. Выбрать генподрядчика планировалось 28 ноября.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложения

Партнерский проект

партнерские проекты

Профиль пользователя