В Томске за взятки арестован работник банка

В Томске суд по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО сотрудника одного из банков, обвиняемого во взятках. Об этом рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета России Елена Лебедева.

По материалам ведомства, клерк с марта 2017-го по июнь 2019 года получил от предпринимателя взятки на сумму 450 тыс. Деньги полагались за заключение между банком и коммерсантом договоров на оказание транспортных услуг по перевозке банкоматов и информационно-платежных терминалов, а также за подписание актов выполненных работ, в которые дополнительно включались услуги, которые предприниматель фактически не предоставлял. Банкиру инкриминируют ст. 290 УК РФ (взятка), с предъявленным обвинение он не согласился.

Константин Воронов