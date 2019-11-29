ГК «ПМД» через суд получит разрешение на строительство ЖК возле ТРК «Семья»

Специализированный застройщик «Премьер» (входит в ГК «ПМД») в судебном порядке может получить разрешение на строительство ЖК на ул. Островского, 52. Соответствующее решение по иску застройщика вынес 27 ноября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заявителем выступал девелопер ООО «Специализированный застройщик „Премьер“», ответчиком — департамент градостроительства и архитектуры, говорится в материалах суда.

Компания оспаривала отказ департамента в выдаче разрешения на строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Николая Островского, 52. Из материалов суда следует, что участок площадью 20,2 тыс. кв. м, расположенный по указанному адресу, находится в собственности заявителя. Компания обратилась в мэрию за разрешением на строительство, но получила отказ. После этого застройщик обратился в арбитраж, чтобы оспорить это решение. ООО «СЗ „Премьер“» запроектировало возле ТРК «Семья» одноименный жилой комплекс, превысив высотные ограничения в 22 м, действующие на этом участке. Застройщик и городские власти, доказывая свою правоту в суде, опирались на разные нормативные акты. В конце августа этого года краевой арбитражный суд встал на сторону департамента и признал отказ законным. ООО «СЗ „Премьер“» обжаловал это решение в вышестоящей судебной инстанции.

В минувшую среду апелляционная инстанция рассмотрела дело и отменила определение краевого арбитража. Заявление застройщика удовлетворено, отказ департамента в выдаче разрешения на строительство объекта по ул. Островского, 52, признан незаконным. Суд также обязал ведомство устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Напомним, освоение земельного участка площадью около 2 га (квартал №275, ограничен улицами Островского, Тихой, Барабинской и Народовольческой) напротив ТРК «Семья» ведется уже более десяти лет. В разное время развивать жилищное строительство на этой территории намеревались разные девелоперы, а в 2018 году участок приобрело ООО «Инвестиционная группа „Развитие“», которое могло иметь отношение к группе «ПМД». В «ПМД» интерес к этому участку не комментировали.