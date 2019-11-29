«Сибстекло» увеличило выпуск стеклотары на четверть

Новосибирская компания «Сибстекло» (входит в «РАТМ-холдинг») увеличила по итогам девяти месяцев 2019 года выпуск стеклотары на 25% — с 392 до 489 млн единиц, сообщила пресс-служба холдинга. По словам исполнительного директора ООО «Сибирское стекло» Виталия Миронова, доля облегченной стеклотары выросла до 73%, в январе-октябре 2018 года она составляла 41%.

EBITDA стеклотарного бизнеса удвоилась и достигла 628,32 млн руб. (+16% к плану), в прошлом году она сложилась в сумме 310,1 млн. руб., говорится в сообщении. «В 2020 году за счет ввода в эксплуатацию новой стекловаренной печи EBITDA будет более 1 млрд руб.»,— сказал Виталий Миронов.

«Сибирское стекло» — якорный резидент частного промышленного парка «Экран» в Заельцовском районе Новосибирска. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% стекольного предприятия принадлежат главе «РАТМ-холдинга» Эдуарду Тарану.

Оксана Павлова