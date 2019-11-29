«Коммерсантъ-Волга» начал форум «Цифровизация бизнеса и государства»

Фото: Георгий Портнов

«Коммерсантъ-Волга» открыл в пятницу в отеле Lotte форум «Цифровизация бизнеса и государства». Его гости обсуждают цифровизацию госсектора и коммерческих компаний, а также лучшие практики повышения эффективности за счет технологий.

На форуме планируется рассмотреть реальные кейсы и истории и обсудить уникальные технологии и разработки. Также речь пойдет об основных трендах цифровизации отечественного бизнеса.

Эксперты проанализируют востребованность представленных продуктов и услуг на рынке. В числе прочего гости обсудят цифровизацию в бизнесе, ритейле, политике, госсекторе, а также в банковской сфере. Опыт и инновационные разработки в этой сфере представят компании Почта России, Danone, Магнит, МегаФон, АНО «Цифровая экономика» и другие лидеры рынка.

Гостей также ждет розыгрыш уникальных призов от МегаФона и автомобильного партнера мероприятия BMW.