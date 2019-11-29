Жители коттеджного поселка в Иволгино незаконно захватили часть земли

В микрорайоне Иволгино и на 5-й Дачной в Саратове выявлены факты самовольного захвата земли. Об этом на своей странице в Instagram рассказал мэр города Михаил Исаев.

По его словам, в Иволгино жители коттеджного поселка обнесли часть территории микрорайона забором и выставили пост охраны, сузив таким образом дорогу вдоль улиц Михайловская и Нижняя Сорговая. В Ленинском районе на участке муниципальной земли возведены самовольно построенные гаражи. Михаил Исаев поручил снести самовольные постройки и увеличить темпы работ по высвобождению земельных участков.

Марина Ковалева