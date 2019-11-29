Владельцы бывшего полигона ВКИУ выиграли суд у городских властей

Вчера Верховный суд РФ оставил в силе решение Пермского краевого суда по поводу зоны для участков по ул. Новогайвинской, 118. Как сообщил „Ъ-Прикамье“ Станислав Мухутдинов, представитель ООО «Панорама», владельца участков, правила застройки и землепользования, установившие для территории зону Р-2, признаны недействующими, а апелляционные жалобы горадминистрации и Пермской городской думы оставлены без удовлетворения.

В октябре городская комиссия по землепользованию и застройке Перми в очередной раз отклонила заявления ООО «Панорама» об установлении в ПЗЗ зоны, позволяющей вести жилищное строительство по ул. Новогайвинской, 118. Речь идет о двух участках площадью 23 и 3,9 га на месте бывшего полигона ВКИУ.

Согласно правилам землепользования и застройки, здесь установлена зона Р-2 (рекреационно-ландшафтная территория), запрещающая строительство жилья. Однако по геплану участки относятся к зоне малоэтажной застройки (СТН-И), которая предусматривает использование многоквартирных домов, блокированных и ИЖС, не выше трех этажей.

ООО «Панорама» в июне выиграло в краевом суде у Пермской гордумы. В частности, судом установлено, что ПЗЗ Перми по указанным участкам не соответствуют генплану Перми, они нарушают права истца как собственника земельного участка. Тогда члены комиссии отклонили требования владельца участка, мотивировав это тем, что администрация Перми подала жалобу в Верховный суд и может ее выиграть.

«15 ноября нами было подано очередное заявление в департамент градостроительства о переводе земельных участков в Ж-3»,— сообщил Станислав Мухутдинов.