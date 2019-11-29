Кредиторы ЗиДа отложили начало продажи предприятия

Кредиторы ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) вчера на своем собрании не смогли одобрить положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП, а также начальную цену продажи имущества. Об этом сообщил управляющий ФГУП Александр Еремин.

По его данным, на собрание явились два кредитора – ФНС (обладает 94% голосов) и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (более 5% голосов). В итоге по вопросу о продаже было принято решение объявить перерыв - до получения положительного заключения Росимущества. Это решение поддержало ФНС. Газовики же настаивали на утверждении начала процедуры продажи.

Ранее ЗиД сообщил о проведении оценки имущества предприятия. По данным оценщика, на 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП составила 2,778 млрд руб.

Напомним, ФГУП «ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВНП «АВИТЕК» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций.