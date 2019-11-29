Решение Минтранса РФ по пермскому участку железной дороги может быть принято в декабре

Движение поездов по участку Пермь I — Пермь II Горнозаводского направления с 1 декабря прекращено не будет. Ранее краевые власти ожидали, что оно прекратится с начала декабря, но соответствующий приказ Минтранса РФ не был подписан. Эти сведения „Ъ-Прикамье“ подтвердили в краевом минтрансе.

Собеседник в правительстве рассказал, что краевые власти ожидают подписание приказа Минтранса РФ на следующей неделе. Однако в случае издания документа он начнет действовать только через 14 дней, то есть движение по нитке прекратится не ранее середины декабря. По сведениям собеседника, задержка изготовление документа связана с длительностью такой процедуры, на нее уходит порядка 200 дней.

Напомним, в начале осени стало известно, что срок закрытия ветки был перенесен на начало декабря. Тогда же стало известно о положительном заключении федерального агентства железнодорожного транспорта.

После прекращения движения поездов городские власти собираются приобрести имущество РЖД — 8 км железнодорожных путей и в дальнейшем открыть движение скоростного трамвая. На эти цели заложено в бюджете края и города порядка 3 млрд руб.