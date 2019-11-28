Главный тренер «Автомобилиста»: Вам кажется, что мы стали супер топ-клубом? Это не так

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что ждать феерии от команды не надо, ждать надо «серьезной турнирной борьбы». Так он высказался по итогам матча чемпионата КХЛ с «Барысом», в котором «Автомобилист» уступил со счетом 1:2.

«Возвращение Павла Дацюка? Нескоро. Точно нескоро. Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший. Вы ждете, что «Автомобилист» будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого. Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую. Вам кажется, что мы стали супер топ-клубом? Это не так. В чемпионате все грызутся, прошла половина сезона, и ничего не ясно никому. Единственное, может, «Ак Барс» оторвался — и все! Ждать надо серьезной турнирной борьбы. А феерии от нас ждать не надо», — цитирует Андрея Мартемьянова Sports.ru.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в Ярославле с местным «Локомотивом». Сейчас екатеринбургский клуб занимает 6 место в Восточной конференции КХЛ.