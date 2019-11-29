«Фабрика продуктов» приняла форму пирамиды

Суд арестовал одну из предполагаемых создательниц ООО «Производственный кооператив „Фабрика продуктов ВС“», действовавшего по схеме финансовой пирамиды, Галину Федотову. Ранее она находилась под домашним арестом. По версии следствия, «Фабрика продуктов» с мая прошлого года и до февраля 2019 года принимала от жителей Самарской области вклады с выплатой 13–20% годовых за счет средств новых вкладчиков. Как сообщает УМВД по Самарской области, пострадало около 1 тыс. жителей региона. Общая сумма ущерба составила более 400 млн руб.

Октябрьский районный суд по требованию следствия арестовал одну из предполагаемых создательниц ООО «Производственный кооператив „Фабрика продуктов ВС“» Галину Федотову. Ранее она находилась под домашним арестом. По версии следователей, организация под видом производственного кооператива принимала вклады под 13–20% годовых. Доход выплачивался за счет новых вкладчиков. Общая сумма ущерба превысила 400 млн руб. Ранее она оценивалась в 3 млн руб. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172.2, ст. 159 и ч. 1 ст. 172.2 УК РФ. «По делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших, из них более 1000 человек допрошены и признаны потерпевшими»,— сказано в сообщении на сайте областного УМВД.Как уточняет полиция, из-за особой сложности срок предварительного следствия продлен до 29 февраля 2020 года.

Офис компании находился в Тольятти на ул. Карбышева, 12. По собственной информации кооператива, размещенной на его сайте, организация занималась производством полуфабрикатов из мяса, часть продукции реализовывалась через собственную торговую сеть «Народный». Участникам общества предлагалось сделать вклад в развитие предприятия по программам «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход». Помимо Самарской области компания имела свои представительства в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске. Кооператив распространял рекламу в СМИ и на транспорте. После возбуждения уголовного дела полиция изъяла у компании оборудование и наложила арест на расчетные счета компании, а также имущество обвиняемой на общую сумму около 15 млн руб.

• ООО «ПК „Фабрика продуктов ВС“» создано в 2017 году в Самаре. Общество находится в стадии ликвидации. Владельцем организации является одноименный производственный кооператив. Его собственниками указаны Ирина Бухонова, Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина и Виктор Цедин.

Как рассказал „Ъ“ один из потерпевших, самарское отделение располагалось на ул. Советской Армии, 201 и работало не один год. «Мне 70 лет, деньги с супругой копили на старость. В 2016 году я увидел рекламу по телевидению. Предлагали 20%. Решили вложить деньги. Руководила отделением в Самаре Елена Баннова. Она рассказывала, что кооператив существует девять лет. В июле этого года я узнал, что самарский офис закрыт. Теперь понимаю, что это очередные мошенники из Тольятти. Вложил я 1,5 млн руб. О Галине Федотовой до появления уголовного дела я не знал. Мне интересно, почему арестовали только ее»,— рассказал собеседник ­издания.

За последние годы в области уже появлялись уголовные дела за незаконный прием вкладов, однако сумма ущерба была гораздо ниже. В прошлом году под суд отправилась семейная пара, которая под видом представителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» похитила у 100 клиентов около 25 млн руб. вложений. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ рассматривает Промышленный районный суд. В 2017 году суд отказал в условно-досрочном освобождении создателю тольяттинского ООО «ВолгаСтройКапитал» Илье Державину. Он присвоил 100 млн руб. 400 вкладчиков. В 2014 году мошенник лишился свободы на пять лет и четыре месяца.

Как считают эксперты, жертв финансовых пирамид привлекает обещанная большая выгода. «Самая распространенная причина — стремление в короткие сроки и без особых усилий получить максимальную прибыль. Злоумышленники умело в этом убеждают»,— считает руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская. Как добавляет юрист, Галине Федотовой, если ее вина будет доказана, грозит более 10 лет лишения свободы. «Максимальное наказание по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ достигает четырех лет лишения свободы, а вот по ч. 4 ст. 159 УК РФ — десяти лет со штрафом до миллиона рублей»,— поясняет Алена ­Зеленовская.

Алена Смирнова, Сабрина Самедова