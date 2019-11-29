Экс-главе СОФЖИ вменили три статьи

В отношении бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова утверждено обвинительное заключение. Ему вменена ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц) и еще один эпизод ч. 1 ст. 201 УК РФ.Господин Мязитов обвиняется в том, что в 2015 году по цене, завышенной на 60 млн руб., приобрел участок бывшего завода клапанов, бенефициаром которого был известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин. Эксперты считают, что прокурор попросит наказание в виде лишения свободы до ­семи лет.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Управления капитального строительства Самарской области и Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Вместе с материалами оно направлено в Самарский районный суд. Об этом „Ъ“ сообщили в прокуратуре Самарской ­области.

По словам представителя прокуратуры, господин Мязитов обвиняется по «ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»), ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц) и еще одному эпизоду ч. 1 ст. 201 УК РФ».

Ранее в отношении экс-директора фонда Реналя Мязитова было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Ему вменяется в вину покупка в 2015 году по завышенной на 60 млн руб. стоимости участка бывшего завода клапанов площадью 3 га. Продавцом участка бывшего предприятия могли выступить структуры, связанные с известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным,— бизнесмен ранее являлся основным собственником завода клапанов.

До этого бывший глава СОФЖИ попадал в поле зрения правоохранителей в связи с делом экс-руководителя городского департамента градостроительства Сергея Рубакова, который был признан виновным в предложении посредничества во взяточничестве и в мошенничестве. Тогда санкции в отношении Реналя Мязитова ограничились увольнением из госструктур.

В апреле прошлого года тогда еще врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время оглашения послания о положении и основных направлениях социально-экономического развития Самарской области раскритиковал работу СОФЖИ.Дмитрий Азаров упомянул о конфликтной ситуации вокруг застройки территории бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова. В 2015 году региональный минстрой заключил с СОФЖИ договор об освоении фондом территории площадью 37,4 тыс. кв.м. Фонд должен был, в числе прочего, очистить площадку и создать транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуры. Впоследствии он заключил договор с подрядчиком, который за счет областного бюджета снес объекты. Позже выяснилось, что демонтаж строений бывшего военного городка оплачивался дважды, хотя фактически проводился однократно. В общей сложности за свою работу подрядчик получил 20 млн руб.

Первая статья (ч. 4 ст. 159 УК РФ) «Мошенничество, совершенное организованной группой», которая вменятся экс-главе СОФЖИ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона руб. или в размере зарплаты и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Вторая статья (ч. 1 ст. 201) предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до четырех лет.

«Максимальное наказание по первой статье — до 10 лет лишения свободы и плюс „злоупотребление полномочиями“ — это еще четыре года. Обычно, исходя из судебной практики, от пяти до семи лет дают по совокупности статьей. Думаю, прокурор попросит шесть-семь лет,— говорит председатель президиума Коллегии адвокатов Самарской области Вячеслав Толстов.— Если вспомнить всех директоров строительных фирм, которые осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ст. 201 УК РФ (в зависимости от того, первая или вторая часть), они получили от пяти до семи лет за эти статьи».

Эксперт уточняет, что «условным сроком можно было бы обойтись, если бы преступление было небольшой, средней тяжести»: «А это тяжкие преступления. По крайней мере, в практике Самарской области за такие преступления ни разу еще не давали условный срок».

Ани Айвазян